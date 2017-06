ULTIMA ORA! COD GALBEN de VIJELII si GRINDINA! Care sunt judetele vizate

Localitati din judetele Bacau si Suceava sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de vreme instabila, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:30, in judetul Bacau (in zona de munte si localitatile Moinesti, Targu Ocna, Berzunti, Magiresti, Oituz, Pargaresti, Poduri si Solont) si in judetul Suceava (localitatile: Campulung Moldovenesc, Frasin, Gura Humorului, Breaza, Cacica, Capu Campului, Crucea, Dorna-Arini, Frumosu, Fundu Moldovei, Malini, Manastirea Humorului, Moldovita, Ostra, Paltinoasa, Pojorata, Sadova, Slatina, Stulpicani, Vama si Vatra Moldovitei) se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, care trecator pot lua aspect de vijelie, grindina de mici dimensiuni si averse ce vor cumula local 20 l/mp.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.