Potrivit ultimelor informatii obtinute de Ambasada Romaniei la Berlin, in autocarul implicat in accident se aflau 49 de persoane, dintre care 42 cetateni romani. Toate persoanele au fost transportate la spitalele din zona. Patru cetateni romani au fost supusi unor investigatii medicale amanuntite. Starea acestora de sanatate este stabila, fara a le fi pusa viata in pericol. Celelalte persoane implicate in accident au suferit rani superficiale, fiind tratate fie ambulatoriu, fie tinute sub observatie pentru 24 de ore si ulterior externate, dupa ce li s-au acordat ingrijirile medicale necesare.

