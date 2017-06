Ultimatum de la Cosmin Contra pentru Ionut Negoita! "Ori faceti transferuri, ori plec"

Cosmin Contra

ar putea primi o lovitura serioasa înainte de startul sezonului! Nemultumit de faptul ca ros-albii nu au facut vreun transfer în aceasta vara,ameninta cuînaintea primului cantonament, cel din Slovenia.Desi a semnat recent prelungirea contractului cu Dinamo, Contra este tot mai nemultumit de situatia din stefan cel Mare. "Ori faceti, ori plec", ar fi sunat amenintarea antrenorului catre sefii lui Dinamo.Cosmin Contra se bazeaza si pe clauza pe care o are în, conform careia poate pleca de la Dinamo, daca nu i se aduc jucatori doriti. Tehnicianul a cerut insistent transferul lui Jeremy Bokila, pe care l-a antrenat la Petrolul, însa congolezul nu a ajuns deocamdata în stefan cel Mare, asta desi partile erau aproape întelese în urma cu câteva zile.În plus, Dinamo l-a pierdut, deja, pe, care nu a acceptat prelungirea contractului, dupa cum Digi Sport v-a anuntat în exclusivitate. Claude Dielna este si el pe picior de plecare, la fel ca slovacul Adam Nemec, dorit în Bundesliga.Pe lânga Palic si Dielna, nici jucatorii plecati la loturile nationale (Sergiu Hanca, Ionut Nedelcearu, Vlad Olteanu si Jaime Penedo) nu au plecat, joi, în Slovenia, cu restul lotului lui Cosmin Contra, întrucât vor fi în vacanta pâna pe 20 iunie.De cealalta parte, rivala FCSB s-a miscat mult mai bine pe piata transferurilor: sub comanda lui Dica au ajuns Junior Morais, Constantin Budescu si Ionut Larie.60.000 de euro este clauza de reziliere a lui Contra