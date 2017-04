ULTIMELE POZE cu Ileana Ciuculete in viata! Chipul ei tradeaza BOALA ORIBILA care i-a luat viata - FOTO

Moartea Ilenei Ciuculete pe 14 martie a fost un soc pentru toata lumea, nu doar pentru fani, ci si pentru apropiatii ei. Asta pentru ca doar cativa aflasera ca e in spital si ca ePe 4 februarie a avut ultimul eveniment la care a cantat, a marturisitla putin timp dupa cesi-a dat sfarsitul. Cateva zile mai tarziu a si fost, iar starea ei s-a inrautatit de la o zi la alta, astfel incat in doar o luna avea sa inchida ochii pentru totdeauna, fara ca multa lume sa stie ca ea este bolnava sau inDupa inmormantare, Gore Belanschi, un cantaret de muzica populara, apropiat al familiei Ciuculete, fin al cuplului Cornel Gales-Ileana Ciuculete a cautat ultimele fotografii alaturi de artista. Acestea fusesera facute cu putin timp inainte ca Ileana Ciuculete sa ajunga la spital. Avea chiar si ultima sa coafura, cea cu care aparuse de la sfarsitul lunii decembrie.Desi in poze Ileana Ciuculete este zambitoare asa cum o stia toata lumea, la o privire atenta pe chipul ei pare ca se vad urmele bolii care-i invadase corpul.