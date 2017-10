Ultimul mesaj al lui Doru Olaru, unul dintre romanii macelariti in Italia! Parca a prevestit ca avea sa moara

Italia este in stare de soc, in urma unei crime oribile ce a avut loc in de luni seara.

Doi tineri romani, Doru Constantin Olaru si Costel Calinciuc, care lucrau ca pastori si aveau in grija peste 500 de oi, la o inaltime de 2.700 metri, in zona lacului Serrú, aproape de Ceresole Reale, Torino, au fost ucisi cu cruzime, la aceasta ora fiind in desfasurare o ampla actiune de gasire a asasinilor.

Ultimele postari publicate de cei doi tineri romani pe Facebook au fost in seara de luni.

Mesajul postat de Doru este de-a dreptul halucinant, tanarul parca presimtindu-si sfarsitul.

"Am crezut ca-n lumea asta, bine faci, bine gasesti, dar ... PE CINE NU LASI SA MOARA, NU TE LASA SA TRAIESTI", a scris tanarul pe Facebook, cu putin timp inainte sa fie ucis.

