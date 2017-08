UMILINTA SUPREMA! Stiinta Miroslava, spulberata in Copou de Chindia Targoviste, in liga a II-a

miroslava

Nou-promovata in liga a doua, Stiinta Miroslava a trait, ieri, cea mai neagra zi din istoria clubului, fiind umilita pe teren propriu, in Copou, de Chindia Targoviste, cu scorul de 9-0 (4-0), intr-un meci din cadrul etapei a IV-a. Oaspetii au condus la pauza cu 4-0, acelasi scor fiind inregistrat pe tabela si in minutul 75, dar Stiinta a cazut total in ultimul sfert de ora, cand a mai primit cinci goluri. In urma acestui rezultat, echipa lui Cristi Ungureanu ramane cu un singur punct dupa patru runde, avand un golaveraj dezastruos, 5-14!!!

Luceafarul Oradea a fost invinsa pe teren propriu de Dacia Unirea Braila cu scorul de 4-3, desi gazdele au condus la pauza cu 2-0, meciul desfasurandu-se miercuri in etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal.

Tot miercuri, derby-ul rundei, UTA Arad - CS Mioveni, s-a incheiat la egalitate, 1-1. Gazdele au deschis scorul in minutul 20, prin Burla, insa Nastasie a egalat dupa numai trei minute.

Iata rezultatele etapei:

miercuri

CS Sportul Snagov - CS Afumati 2-0

CS Luceafarul Oradea - ACS Dacia Unirea Braila 3-4

ACS Foresta Suceava - FC Arges 0-2

CS Stiinta Miroslava - AFC Chindia Targoviste 0-9

ACS ASU Politehnica Timisoara - FC Metaloglobus Bucuresti 0-2

CS Pandurii Lignitul Targu Jiu - ACS FC Academica Clinceni 1-2

AFC UTA Arad - CS Mioveni 1-1

CS FC Olimpia 2010 Satu Mare - AFC Hermannstadt 2-0

AFC Dunarea 2005 Calarasi - CS Balotesti 2-1

marti

Ripensia Timisoara - ASA Targu Mures 3-2

Ripensia are maximum de puncte, 12, urmata de ASA Targu Mures si AFC Hermannstadt, cate 9 puncte, CS Mioveni, UTA Arad, cate 8 puncte, etc. Ultima clasata, Foresta Suceava, nu are niciun punct.

CS Afumati, aflata pe locul 18, antepenultimul, cu un singur punct, nu a marcat niciun gol.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.