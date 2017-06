Umilirea Stelei, cea mai tare COREGRAFIE din LUME - FOTO, VIDEO

Francezii au realizat topul celor mai impresionante “mesaje” ale fanilor din sezonul 2016-2017. FCSB nu mai are suporteri, Craiova e impartita in doua, Petrolul si U Cluj se lupta pentru promovarea in L3, iar Rapidul abia a promovat in Liga 4.

Asa a iesit farsa anului si coregrafia numarul 1 in lume intr-un top realizat de jurnalistii francezi.