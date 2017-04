Un ales PNL, acuzat ca si-a BATUT sotia - FOTO

Bula merge la un bordel si intreaba:

– Negresa aveti?

– Da, cum sa nu.

– Foarte neagra?

– Da, foarte neagra.

– Dar mie imi trebuie una foarte, foarte neagra.

– Da, avem una foarte foarte neagra.

Bula isi ia negresa si intra cu ea in camera.

– Stai in patru labe, ii spune Bula.

Negresa se conformeaza, iar Bula se duce in spatele ei cu si o studiaza cu

atentie.

– Bine, te poti ridica. Am terminat, spune Bula.

– Asta a fost tot?

– Mda, nevasta-mea vrea sa cumpere pentru baie faianta neagra cu model roz si

am vrut sa vad cum arata.