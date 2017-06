Un alt CONFLICT UMILITOR intre eleve de liceu! De la o cearta pornita pe internet s-a ajuns la pumni si palme

Nu a trecut nicio saptamana de la cazul celor doua eleve din Ploiesti care au batut si umilit o eleva, ca o alta intamplare asemenatoare s-a petrecut la Barlad.

O eleva de 16 ani de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” a fost batuta dupa ce a iesit de la scoala.

O alta eleva, care nu a mai trecut pe la liceu de dinainte de Paste, a decis sa-si faca singura dreptate si a asteptat-o pe cealalta la iesirea de la scoala, potrivit Est News.

Conflictul celor doua incepuse pe retele de socializare. Eleva de 16 ani a fost batuta grav, a primit pumni si palme, la fata locului ajungand si Politia, pentru ca in final adolescenta batuta sa ajunga la spital.

Nu a fost nevoie de internare, insa parintii vor sa scoata certificat medico-legal pentru ca vanataile si loviturile primite de fiica lor sunt foarte grave, potrivit Estnews.

”In jurul orei 13.30 a fost inregistrat un apel la 112 care a anuntat acest incident. Este vorba de o eleva in varsta de 16 ani care a fost lovita de o alta, careia i s-au alaturat inca doua fete, in afara perimetrului unitatii de invatamant. Agresoarele au varste cuprinse intre 15 si 16 ani. A fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente”, a declarat Silvia Manta, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui.