Un apropiat al lui Vladimir Putin a facut totul public! Dezvaluiri SOCANTE despre planurile Rusiei cu Romania

Ies la iveala amanunte incredibile referitoare la presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Unul dintre oamenii sai de incredere face devoalari incredibile despre liderul de la Kremlin. Aleksandr Dughin, scriitor, dar si ideologul lui Vladimir Putin socheaza cu dezvaluirile sale. Dezvaluiri care nu ocolesc nici Romania.



Citeste si: Marele dusman al lui Vladimir Putin a fost ELIBERAT din inchisoare - FOTO

"Romania e la mijloc. Exact la granita, pentru ca exista doua atitudini diferite fata de viitorul Europei. Europa fie va fi integrata in tabara atlantista, fie va fi divizata la fel ca inainte intre Est si Vest. Dar, ideea noastra, ideea eurasianistilor, nu se refera doar la rezistenta in fata expansiunii atlatismului. Iar Romania, ca tara care face parte din NATO, este membra a acestei tabere atlantiste. Si regret mult acest lucru. Pentru ca a creat o noua situatie de bipolaritate. Dar, viziunea noastra eurasianista nu este doar rezistenta in fata NATO, ci propune si un nou sistem de aparare colectiva, de securitate colectiva. De exemplu, presedintele nostru, domnul Putin, propune un sistem continental de securitate, nu unul atlantist indreptat impotriva eurasianismului, ci crearea unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok. Este posibil, daca de exemplu in loc de doi poli, atlantism impotriva eurasianism - cum se intampla astazi, vom avea cel putin trei poli. In emisfera de nord, polul american, iar Donald Trump sprijina o astfel de idee. Deci, polul american in nord, polul european si polul rus. In aceasta viziune, Europa ar putea fi libera, nu doar de noi, dar si de americani.

Daca Europa se va elibera de noi, dar si de americani, Europa isi poate alege strategiile, obiectivele, interesele mult mai usor. Iar noi, imediat ne vom transforma dintr-o potentiala amenintare pentru securitatea europeana intr-un contributor important la aceasta securitate. In viziunea noastra, intr-o lume multipolara, Romania ar trebui sa fie o punte intre Vest si Est. Nu avem nicio intentie sa invadam sau sa comitem vreo agresiune impotriva Romaniei. Niciodata. Avem nevoie de o Romanie prietenoasa, suverana si puternica, de o Romanie independenta. O Romanie a romanilor. La fel si in cazul Europei, ca parte a continentului european, ca o entitate complet independenta, ca un pol geopolitic european. Iar Trump este un aliat in aceasta chestiune.", spune scriitorul, conform Digi 24.

Dughin socheaza si atunci cand vorbeste despre Vladimir Putin si viitorul acestuia la conducerea Rusiei. Scriitorul il vede pe Putin sef pe viata la Kremlin. "Pentru totdeauna! Putin este pentru totdeauna! Este traditia noastra. Avem traditia liderului politic pentru totdeauna. Si nu e vointa lui, e vointa noastra. Si dupa moarte. Poate si dupa. Avem nevoie de Putin pentru totdeauna si trebuie sa-i prelungim viata cat mai mult posibil. Acum, societatea noastra are nevoie de un lider puternic, precum Putin. Avem nevoie de Putin si de nimeni altcineva. Deci, nu ne impiedicam de legi. Legea este pentru noi ceva optional. Dar, Putin nu este optional. Pentru ca ne-a salvat, a facut Rusia mareata din nou si nu vrem sa ii ducem dorul. Deci, el va ramane pentru totdeauna.", a mai spus scriitorul conform sursei citate.