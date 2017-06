Incendiu vegetatie

Un avion Canadair s-a prabusit marti in centrul Portugaliei, in timp ce lupta impotriva incendiilor devastatoare in regiunea Pedrogao Grande, anunta AFP.

Un purtator de cuvant al protectiei civile nu a fost in masura sa precizeze nationalitatea avionului. 11 avioane de lupta impotriva incendiilor, printre care si Canadair, au fost trimise de duminica de catre Spania (sase), Franta (trei) si Italia (doua).