Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi a reusit sa adjudece opublica pornita in luna aprilie a acestui an. Licitatia a fost blocata de participantii la licitatie, nemultumiti de conditiile impuse de caietul de sarcini. Recent, contractul a fost atribuit firmeiS.R.L. din Buzau, societatea care la randul ei a contestat conditiile Finantelor.Dupa luni de deliberari, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor () a dat dreptate celor de la. In aceste conditii,S.R.L. trebuie sa se supuna dorintelor DGRFP si sa furnizezela pretul zilei. Mai precis, oferta atribuita are o valoare de 870 mii lei, fiind vorba de un acord cadru. Asta inseamna ca respectivele comenzi vor fi facute in functie de necesitati."Noi am castigat contestatiile. S-a atribuit pentru caera cea mai buna. Este vorba de un acord - cadru", au spus reprezentantii DGRFP.In luna aprilie, cotidianul BZI a relatat despre faptul ca Almatar Trans S.R.L., controlata de avocatul, a blocat licitatia de la Finante. Nervos ca informatiile au fost facute publice, Tarara a amenintat cu moartea reporterii cotidianului.Contactat telefonic in cursul zilei de ieri, avocatul si-a schimbat discursul. "Daca vreti sa va explic, veniti la birou la mine... la Ploiesti", a declarat Sorin Tarara.Conform contractului, firma care castiga licitatia trebuie sa asigurepentru functionarea celor trei puncte de lucru vamale, pe o perioada de doi ani. Mai precis, combustibilul ar urma sa fie folosit pentru incalzirea si prepararea apei calde, utilizat pentru functionarea centralelor termice.Pentrunecesarul minim este de 200 de tone de CLU tip 3 (combustibil lichid usor), iar pentru Sculeni si Stinca, necesarul este de 138 mii de litri."Receptia cantitativa si calitativa a produsului livrat se va efectua la sediul biroului vamal prin participarea reprezentantilor ambelor parti, rezultatul acesteia fiind consemnat în procese-verbale semnate de persoanele participante la efectuarea acesteia. Receptia se va face în prezenta transportatorului care are obligatia sa prezinte urmatoarele documente: aviz de însotire a marfii, certificat de origine a produsului, buletin de analiza din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale produsului si certificatul de calibrare a cisternei cu care se transporta produsul, avizat de metrologie", sunt obligatiile contractuale.