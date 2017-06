O tanara de 17 ani din Michigan a fost pusa sub acuzare pentru ca a violat un tanar de 19 ani sub amenintarea unui cutit.

Lestina Marie Smith a fost trimisa in judecata marti in urma incidentului care s-a petrecut pe 11 ianuarie in localitatea Saginaw Township, relateaza mlive.com.

Conform autoritatilor, tanara l-a amenintat pe baiat cu un cutit si l-a fortat sa intretina relatii sexuale normale si orale. Ea va aparea in fata instantei pe 3 februarie si risca inchisoare pe viata.