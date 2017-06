Un barbat a ajuns la spital cu creierul plin de cheaguri de sange. Medicii sunt rezervati

Sambata trecuta, un barbat a fost transportat in stare foarte grava la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu () din Iasi. Pacientul, in varsta de 40 ani, a fost transferat de la spitalul din Piatra Neamt, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Barbatul era in padure, la taiat lemne, si un bustean i-a cazut direct in cap. Dupa cum au spus medicii, pacientul nu necesita interventie chirurgicala. Prognosticul neurochirurgilor privind sansele de supravietuire ale barbatului este foarte rezervat."Pacientul a fost adus la spital in. In urma tramatismului, pacientul are multipleincraniene multiple si fractura de baza de craniu. Starea de sanatate a pacientului este extrem de grava. Hematoamele sunt de dimensiuni mici si nu se impune interventie chirurgicala. Prognosticul este extrem de rezervat", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu.Medicii sunt rezervati si in privinta sanselor de supravietuire ale batranului accidentat in timp ce traversa strada. Pacientul in varsta de 80 ani a suferit un hematom intracerebral grav si a fosta dus la unitatea medicala mentionata in coma. Medicii au precizat ca pacientul este in stare foarte grava cu un prognostic foarte rezervat.