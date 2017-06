Administratorul unui lac din Iasi a facut o descoperire ciudata. A vazut la cativa metri de mal ocare parea a fi. Barbatul a sunat la numarul unic de urgente 112 si a solicitat interventia oamenilor legii.Politistii care s-au deplasat la fata locului au descoperit un autoturism Dacia Super Nova care fusese dezmembrata partial si apoi incendiata. In scurt timp oamenii legii l-au gasit pe. Acesta le-a povestit politistilor ca a fost la pescuit pe lacul Ciurbesti, iar la plecare autoturismul sau nu a mai vrut sa porneasca, drept urmare l-a incuiat si l-a lasat acolo."Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism se afla intr-un lac. In urma verificarilor politistii au identificat proprietarul autoturismului si au deschis unpentru furt si", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.Ciudat este ca proprietarul masinii nu a depus inca niciola politie si nici nu a mers langa lac sa-si ridice ce a mai ramas din masina. In acest caz oamenii legii au deschis osi urmeaza sa stabileasca ce s-a intamplat de fapt. Politistii nu exclud nicio varianta. Mai multe parti din autoturism nu au fost gasite. Acestea au ajuns cel mai probabil pe mana unor hoti de fier vechi.