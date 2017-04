Un bolnav si-a dat foc in spital. Prognosticul medicilor este rezervat

Un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri a fost transportat in stare grava la UPU, dupa ce a suferit arsuri importante. Tanarul, in varsta de 22 ani, diagnosticat cu afectiuni psihice, si-a dat foc. Pacientul a folosit o bricheta cu care si-a aprins hainele de pe el.



"Pacientul a suferit arsuri de gradul doi si trei pe 22 la suta din suprafata corpului. Pacientul are arsuri in zona cervicala si torace si este internat in Clinica de chirurgie plastica si reconstructiva. Prognosticul este rezervat. Orice arsura poate crea complicatii grave", au spus reprezentantii Spitalului Sf. Spiridon din Iasi.



Managerul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri a dispus o ancheta pentru a vedea cu exactitate ce s-a intamplat. "La ora 22:15 un bolnav s-a autoincendiat cu o bricheta. Personalul a intervenit imediat. Pacientul a fost transportat la spital si prognosticul medicilor este rezervat. Am inceput cercetarile pentru a vedea ce s-a intamplat cu exactitate. Parerea mea este ca a fost vorba de un accident, dar asta este o supozitie. Dupa ce vom finaliza cercetarile vom vedea cum s-a derulat evenimentul. Pacientul este din judetul Neamt si este internat de mai multi ani aici. Nu a creat probleme niciodata", a declarat jurist Victor Idricianu, managerul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri.