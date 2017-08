Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Municipalitatea ieseana cauta o firma specializata care sa realizeze untehnic pentru proiectul ce poarta denumirea de "". Pentru proiectul tehnic,este dispusa sa cheltuiasca suma de 50 de mii de lei, cu tot cu TVA, data limita de depunere a ofertelor fiind 28 august."Este vorba de proiectarea unui catarg, cu fundatia aferenta, cu o inaltime de 40 de metri, care va fi amplasat in proximitatea Manastirii Galata, intr-un loc unde sa fie vizibil in tot orasul. Drapelul va fi confectionat in conformitate cu Legea 75 din 1994, in functie de rezultatul proiectarii. Vrem sa inauguram cu ocazia Centenarului", a declarat, purtatorul de cuvant al Primariei.Printr-un program national, va fi organizat, moment legat dede la 1918. In timpul Primului Razboi Mondial (1914 - 1918), datele istorice arata ca pentru doi ani, autoritatile române si familia regala s-au refugiat la Iasi, timp în care orasul a fost capitala României neocupate, dupa ce Bucurestiul a cazut în mâinile Puterilor Centrale, la 6 decembrie 1916.Administratia siau revenit la Bucuresti în noiembrie 1918. In urma cu un, orasul celor sapte coline a fost singurul bastion al romanismului, inclusiv Guvernul, Regele si armata ajungand aici. Astfel, toti romanii care sarbatorescar trebui sa nu uite sacrificiul iesenilor de acum o suta de ani, cand tara a fost la un pas sa fie dezmembrata!