Un CELEBRU prezentator TV de la noi a RECUNOSCUT ca e GAY

Fostul prezentator TV Leonard Miron a facut dezvaluiri fara perdea despre preferintele sale sexuale.

Leonard Miron a recunoscut ca este homosexual si a vorbit despre cat de greu i-a fost sa accepte acest fapt.

"Maine seara plec. Sunt director la cea mai puternica companie de croaziere pe rauri. Lui Miguel i s-a terminat contractul atunci. El primise o slujba in Egipt, eu mi-am cautat ceva similar. Chestia asta cu gloria e o chestie relativa. Ne-am mutat apoi in Marea Britanie, am lucrat ca insotitor de zbor. Televiziunea este un microb de care nu poti sa scapi. Trebuie sa o privesti ca o meserie. Celebritatea, gloria, sunt niste lucruri atat de relative. Sunt lucruri efemere. Hai sa fim seriosi! Nu a fost usor sa imi accept sexualitatea pentru ca triai intr-o societate in care de ambele parti era greu: eu sa spun da, ceilalti sa accepte faptul ca stiau. Trebuie sa te maturizezi, sa iti dai seama ca e problema celorlalti, nu a ta. Da, ne dorim un copil. Nu conteaza in ce autobuz esti, dar vrei sa ai o continuitate. In primul rand, dupa ce am zis da, am inceput sa ne gandim serios. Am zis ca un copil nu trebuie sa existe pe lume fara sa aiba o mama. Un copil este o responsabilitate. Am zis hai sa stam cu picioarele pe pamant", a spus Leonard Miron.