Un copil din Vaslui a murit sugrumat de geamul lateral al masinii! Parintii sunt cercetati de politisti

Un copil de opt ani a murit, in Vaslui, intr-un mod absolut infiorator: sugrumat de geamul lateral al masinii parintilor. Medicii de pe ambulanta nu au putut sa mai faca nimic pentru el, iar Politia a deschis o ancheta pentru stabilirea circumstantelor decesului.

Nenorocirea a avut loc luni dupa amiaza in localitatea Rediu Galian, comuna Codaiesti. Copilul ar fi luat cheile de la masina parintilor si s-a dus sa se joace in interiorul vehiculului. Si-a prins capul in geamul de la una din portiere si, cel mai probabil, a apasat pe butonul de inchidere automata si a fost sugrumat de geam. Ambulanta a ajuns imediat dar medicii l-au gasit pe copil deja decedat.

“Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs acest deces”, a a declarat un oficial al IPJ Vaslui.

sursa: cancan.ro

