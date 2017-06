Un cunoscut liceu din Iasi a castigat titlul de "Scoala Europeana"

Ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nastase, va premia joi, 15 iunie, incepand cu ora 13:00, cele 63 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare la editia a XIV-a a Competitiei Nationale „Scoala Europeana”. Festivitatea se va desfasura la Palatul Parlamentului, Sala „Spiru Haret”.

Editia curenta are o incarcatura simbolica aparte intrucat anul 2017 marcheaza implinirea a 60 de ani (25 martie 1957) de la semnarea Tratatului de la Roma prin care a fost instituita Comunitatea Economica Europeana (EEC). De asemenea, se implinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educatiei si formarii profesionale, 20 de ani de la prima participare a scolilor romanesti la aceste programe europene si 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007).

Prin urmare, in mod exceptional fata de anii anteriori, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale a decis sa premieze atat „pionierii” programelor europene in Romania (unitatile de invatamant preuniversitar care au demarat proiecte de cooperare chiar din primul an 1997), cat si unitatile de invatamant care au derulat cele mai multe proiecte europene pana in prezent.

Fiecare unitate de invatamant care va primi certificatul „Scoala Europeana - 2017”, va intra si in posesia unei sume de 5.000 lei oferite de Ministerul Educatiei Nationale. Banii vor fi utilizati pentru dotari iar decizia privind bunurile achizitionate apartine conducerii scolii.

La editia 2017 a Competitiei „Scoala Europeana” s-au inscris 117 unitati de invatamant preuniversitar din 35 de judete si din municipiul Bucuresti. Pe primul loc, la egalitate de puncte, s-au clasat Colegiul Silvic „Bucovina” din Campulung Moldovenesc si Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret, judetul Suceava (182 puncte), pe locul al doilea - Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni, judetul Vaslui (178 puncte) iar pe locul al treilea, cu 176 de puncte, sunt 4 unitati de invatamant: Liceul Special pentru Deficienti de Vedere din Cluj-Napoca, Scoala Gimnaziala „George Valsan” din Amara, judetul Ialomita, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iasi si Scoala Gimnaziala „Constantin Parfene” din Vaslui.

Evaluarea candidaturilor s-a realizat pe baza urmatoarelor criterii: coerenta activitatilor derulate in cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generala a institutiei scolare, integrarea activitatilor derulate in cadrul proiectelor/programelor europene in programul curent al scolii, performantele scolare reflectate in rezultatele elevilor la examenele nationale, olimpiade si concursuri scolare, asigurarea egalitatii de sanse si facilitarea accesului la educatie, continuitate si constanta in derularea de activitati/proiecte/programe europene, strategie si modalitati de implementare si evaluare, strategie si modalitati de valorizare (diseminare si exploatare a rezultatelor/produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei prin activitatile de cooperare europeana si calitatea documentelor de candidatura (documentele manageriale pentru perioada 2014-2017, formularul de candidatura si portofoliul ilustrativ).