Un cutremur de 6,7 grade a ZGUDUIT TOATA TARA! AUTORITATILE au intrat in ALERTA

Un seism cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs joi in largul Guatemalei, la numai opt zile dupa un alt cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade care s-a soldat cu moartea a cinci persoane, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

Seismul, care nu s-a soldat cu victime potrivit unui prim bilant, s-a produs la ora locala 06:31 (12:31 GMT), epicentrul sau situandu-se in Oceanul Pacific, in sudul tarii, in dreptul departamentului Escuintla, a anuntat intr-un buletin Institutul de seismologie din Guatemala.

Cutremurul s-a simtit si in El Salvador, unde multi locuitori au iesit din case de teama replicilor, potrivit autoritatilor tarii.

Miercurea trecuta, 14 iunie, un seism cu magnitudinea de 6,9 s-a produs la frontiera dintre Guatemala si Mexic, provocand moartea a cinci persoane in Guatemala si afectand mii de persoane, care au fost private de servicii de baza sau impiedicate sa se deplaseze din cauza prabusirii drumurilor.

Guatemala se afla intr-o zona de risc seismic, la convergenta placilor tectonice din Caraibe si nord-americane, la care se adauga faliile geologice locale.

In 2012 si 2014, departamentul San Marcos a fost afectat de doua cutremure de pamant care s-au soldat cu zeci de morti si au provocat pagube economice importante.