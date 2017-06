Un deputat iesean cere dublarea pedepselor in cazul maltratarii animalelor

Tudor Ciuhodaru

Un deputat iesean a initiat un proiect legislativ pentru pedepsirea mai aspra a celor care maltrateaza animalele. DeputatulIasia depus un astfel decare va duce la sanctiuni mai dure pentru persoanele care abuzeaza necuvantatoarele."Cruzimea fata de animale este inacceptabila. Am depus un proiect de lege ce le poate proteja mai bine. Proiectul prevede dublarea pedepselor pentru cei care le maltrateaza, schingiuie sau mutileaza. A si intrat în dezbaterea Senatului, aceasta fiind si prima camera sesizata. Motivele acestui demers legislativ sunt clare, numarul acestor cazuri este în crestere si zilnic se înregistreaza cel putin 2-3 astfel de acte de cruzime. Într-un singur an peste 900 de animalele au fost aduse în adaposturi cu membrele taiate, moarte de foame sau împuscate. In plus, alte 542 de sesizari în care erau semnalate cazuri deau fost înaintate autoritatilor", a mentionat deputatul Tudor Ciuhodaru.Deputatul a depus si un set de propuneri privind modificarea proiectului de lege de la aliniatul (1) al articolului 25 din Legea 25/2004 privind protectia animalelor."Se impune o interventie ferma din partea legislativului pentru a descuraja si condamna aceste fapte. Solutia pe care o propune acest proiect este dublarea limitelor de. Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amenda uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale salbatice captive, organizarea de lupte între animale sau cu, folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, ranirea sau schingiuirea lor. Se mai pedepsesc si interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilor, ciocului si dintilor", a mai mentionat parlamentarul social democrat.