Anghel Ficu Cristian Adomnitei

Unul dintre iesenii care incaseaza lunar o indemnizatie de crestere a copilului de cateva mii de lei este chiar directorul unei importante institutii din Iasi., directorul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale () Iasi, institutie care gestioneaza acordarea fondurilor europene, incaseaza lunar de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala () in jur de 9.033 de lei, pentru cei doi copii.Acesta si-a luat concediul de crestere a copilului din toamna anului trecut, cu doar doua luni inainte de alegerile parlamentare si astfel si-a inghetat postul linistit, chiar daca PNL nu se mai afla la putere. In locul lui, prin interimat, a venit la conducerea institutiei Marius Postolache, un botosanean pesedist.O altacu multe zerouri este a sotiei fostului sef al Consiliului Judetean Iasi,. Sotia lui, Sabina Adomnitei, primeste lunar in jur de 6.000 de lei, indemnizatie pentru cresterea copilului. In topul celor mai mari sume incasate de la AJPIS sunt 46 de ieseni. Dintre acestia, 23 incaseaza peste 10.000 de lei in fiecare luna, aici fiind vorba in general de notari. De asemenea, alti 23 de ieseni incaseaza lunar intre 8.500 si 10.000 de lei.Incepând cu luna septembrie 2017 va exista un nou, ceea ce înseamna ca nicio indemnizatie nu va putea fi mai mare de 8.500 de lei. Se mentinede 1.233 de lei lunar. Persoanele care au realizat timp de cel putin 12 luni venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului pot sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului (CCC) în vârsta de pâna la doi ani (respectiv trei ani pentru copilul cu handicap), precum si de o indemnizatie lunara, asa cum prevede Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010.În afara de banii obtinuti din salarii, activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cele 12 luni de venituri necesare anterior nasterii copilului pot fi constituite integral si din perioade în care, de exemplu, solicitantii au beneficiat de somaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fara plata pentru cresterea copilului.Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se stabileste în cuantum de 85 la suta din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85 la suta din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat în plata. În prezent, salariul minim brut este de 1.450 de lei, astfel ca indemnizatia nu poate fi mai mica de 1.233 de lei.