Un director din Iasi sta prost cu nervii. A avut o noua iesire necontrolata

Ovidiu Laicu

Primarula fost luat la bani marunti de un membru al, vicepresedinte al organizatiei judetene, a ajuns sa se razboiasca cu edilul Iasului si sa-si spele rufele in public. Laicu nu s-a putut abtine sa nu-l atace pe Mihai Chirica, dupa ce acesta din urma a spus ca directorul Directiei Regionale deeste incompetent si ca a fost dat afara de la Citadin SA pentru ca nu se descurca. In replica, Laicu a sustinut ca Mihai Chirica este duplicitar si ca are o tehnica perfida de a manipula oamenii."A fost un lingusitor ca sa fie numit presedinte la organizatia judeteana. A dezbinat apoi filiala si i-a sapat pe acei colegi care erau periculosi. Proiectele de la Iasi i-au cazut ca popicele. A ocupatduminica trecuta, facand de acolola adresa partidului. A spus si intr-un mod irepsonsabil ca m-a dat afara de la. El mi-a pus bete in roate cat timp a fost director tehnic la primarie, a sustinut Laicu. In schimb, primarul Mihai Chirica nu a dorit sa comenteze iesirea lui Ovidiu Laicu.