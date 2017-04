Un document bomba a fost lansat de primarul Iasului. Toti directorii stau cu sufletul la gura

• Conducerea Primariei Iasi a finalizat unul din cele mai importante documente din ultima vreme • Aceasta hartie pune la punct fiecare structura subordonata a municipalitatii • Sunt vizate mai multe functii cheie, ocupate de ani de zile de aceleasi personaje • Acest document a fost deja avizat de capii primariei si de Consiliul Local si nimeni nu mai poate da inapoi



Municipalitatea ieseana a demarat unul dintre cele mai importante obiective din ultimii ani. Proiectul prevede schimbarea din temelii a organigramei institutiei, unul din cele mai asteptate aspecte la nivelul autoritatii locale. Noua organigrama a fost aprobata ieri de plenul Consiliului Local si va intra in vigoare in cel mai scurt timp. In plus, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si-a dat acordul pentru implementarea acestei noi strategii la nivelul municipalitatii.



"Vom face o autoritate urbana, structura infiintata in noua organigrama si care va fi compusa din functionari publici pe diferite specializari si care va avea un rol determinat in atragerea fondurilor europene. Va intermedia legatura intre autoritatea publica Iasi si Comisia Europeana. Am convocat o sedinta extraordinara de Consiliu Local pentru aprobarea organigramei primariei si constituirii structurii cu rol de autoritate urbana. Organigrama a suferit transformari in profunzime pe toate compartimentele. Vrem sa o dinamizam pentru a deveni eficienta. Vrem sa o racordam la noile provocari care apar", a spus primarul Mihai Chirica.



Iasi sunt disponibile 784 de functii. Dintre acestea 538 functii, alte 246 fiind in prezent vacante. Trei functii, cea de primar si cele doua de viceprimar sunt de demnitate publica, iar alte 67 sunt cu functii de conducere. Dintre acestea sunt ocupate doar 47, iar 20 sunt vacante.





Cum va arata noua organigrama a primariei

Alaturi de primar vor aparea compartimentele ce tin de Autoritatea Urbana si cea de Administrator Public. O alta noutate tine de introducerea unui Compartiment de Statistica si Prognoza, unde vor lucra patru persoane cu caracter contractual. Ei se vor ocupa cu strangerea informatiilor statistice pentru a putea programa strategiile viitoare.



O alta noutate este legata de aparitia Compartimentului Centenar, structura compusa din patru persoane. Acest compartiment se va ocupa de activitatile ocazionate de implinirea a 100 de ani de la terminarea Primului Razboi Mondial si de la Marea Unire. Acest compartiment va colabora cu Departamentul Centenar ce functioneaza pe langa Guvernul Romaniei.



Vor fi schimbari si la nivelul Directiei Juridice. Asta pentru ca juristii nu erau specializati pe activitatea tuturor directiilor. Primarul Mihai Chirica a precizat ca in aceste conditii va fi infiintat un Birou de Monitorizare a punerilor in aplicare a hotararilor judecatoresti. Va fi infiintata si Guvernanta Coorporativa, ce va tine relatia dintre Consiliul Local si structurile comerciale.



O alta noutate este legata si de aparitia Directiei de Relatii Publice si Transparenta Decizionala, ce tine relatia cu societatea civila si cetatenii municipiului Iasi. In aceasta structura a aparut Biroul Diaspora si s-a integrat Biroul de Evenimente Publice.



Primarul a schimbat din temelii si tot ceea ce tine de urbanism. Institutia Arhitectului- Sef a fost reorganizata si transformata in Directia Arhitectura si Urbanism. Aceasta cuprinde Arhitectul- Sef, activitatea de autorizare in constructii, Biroul Autorizare Retele si Compartimentul de Urbanism si IT.



Practic, primarul vrea sa informatizeze toate documentele ce pleaca din primarie. In noua Directie intra si Biroul de Dezvoltare Urbana si Monumente. Tot aici va intra si Compartimentul de Design si Arhitectura Urbana. Directia Finantele Publice Locale va avea si aceasta trei unitati subordonate. In schimb, Secretariatul tehnic nu va suferi nici o modificare.



Schimbari uriase la Patrimoniu