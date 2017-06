Un fost senator face afaceri consistente cu Fiscul iesean. Furnizeaza hartie de aproape 400 de mii de euro

Afacere banoasa pentru un fost senator. Recent, Directia Generala Regionala a Finantelor publice Iasi a atribuit unin valoare de 1,7 milioane lei, aproximativ 400 de mii de euro. In urma licitatiei, castigatoare a fost desemnata societatea, administrata de, fost senator din Valcea, ales cand era membru PD-L.Acum, acesta figureaza ca membru ALDE. las-au mai inscris Agressione Group SRL, din Cluj-Napoca si DDA Birotica Office SRL, din Bucuresti. Insa, ofertele acestora nu au fost mai bune din punct de vedere financiar fata de cea oferita de societatea fostului. Valoarea contractului reprezinta suma maxima pe care o poate cheltui Directia in decurs de doi ani."Furnizarepentru imprimante si, pe o perioada de 24 de luni, prin incheierea unui acord-cadru. Contractele subsecvente se vor atribui in functie de necesitati si in limita fondurilor disponibile. Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru este de opt contracte subsecvente", se arata in caietul de sarcini.Mai precis, conform cerintelor tehnice, se va achizitiona un minimum de 20 de mii de topuri cu hartie pentru copiatoare si imprimante A4 si un maximum de 200 de mii de topuri. Pentru formatul A3, minimum 100 de topuri si un maximum de 500. Se va mai achizitiona hartie A4 si A3, pentru imprimanta matriciala. Consumabilele vor ajunge la Administratiile Judetene a Finantelor Publice din Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui. Livrarea produselor se va face in baza unei note de comanda, in maximum cinci zile de la formularea acesteia.