Un fotbalist al FCSB va fi TATIC! Familia Stelei se mareste - FOTO

tudorie alexandru1

Alexandru Tudorie a devenit familist cu acte in regula. Dupa ce in urma cu aproape trei saptamani fotbalistul a decis sa renunte la burlacie si sa spuna "da" in fata ofiterului se stare civila.

Vezi si: a devenit familist cu acte in regula. Dupa ce in urma cu aproape trei saptamani fotbalistul a decis sa renunte la burlacie si sa spuna "da" in fata

Fotografiile in care Alexandru Tudorie si sotia lui au iesit la masa cu Madalina Enache si Mihai Balasa sunt dovada clara ca bruneta este insarcinata, scrie cancan.ro. Potrivit surselor noastre, Ioana, cea care a reusit sa il faca pe atacantul in varsta de 21 de ani sa renunte la statutul de burlac si sa se faca „baiat de casa", este in a cincea luna de sarcina si vor avea un baietel. In urma cu doi ani cei doi au trecut printr-o situatie mai...delicata, dupa ce a mers alaturi de iubita lui, in Centrul Vechi, unde a fost implicat intr-un incident violent. La orele diminetii, stelistul si sotia lui (la acea vreme iubita) s-au intalnit cu fosta partenera a galateanului si a urmat o paruiala pe cinste intre fete.