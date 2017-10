Un iesean se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut de pe casa! A ajuns la spital cu hemoragie masiva

Un iesean din satul Slobozia, comuna Siretel, judetul Iasi, se zbate intre viata si moarte in spital dupa ce a cazut de pe casa. Mai multe detalii despre imprejurarile in care s-a intamplat totul nu se cunosc pana la acest moment.

Barbatul a cazut de la o inaltime de aproximativ 7 metri, iar in urma impactului cu solul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever cu hemoragie masiva. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineata, in jurul orei 10.

Doua echipaje SAJ Iasi de la substatia Pascani au intervenit la fata locului pentru a-l salva pe barbat. Acesta a fost transportant de urgenta la Spitalul Municipal Pascani, iar in functie de gravitatea cazului barbatul ar putea fi transportat la Iasi.

"Am fost solicitati sa intervenim in satul Slobozia, comuna Siretel, pentru un barbat cazut de la inaltime. Au fost imediat dirijate doua echipaje medicale de urgenta, unul tip B2 cu asistent si un B1 cu medic. La locul solicitarii au gasit un barbat constient, cu varsta de 33 de ani. Acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral sever cu hemoragie masiva, traumatism toracic anterior si traumatism glezna membru inferior drept. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta, pacientul a fost transpostat monitorizat la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal Pascani pentru investigatii de specialiate", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant SAJ Iasi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.