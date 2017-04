• Unul dintre cei mai influenti directori din Iasi este pe cale sa-si piarda functia • Acesta este acuzat de grave nereguli in administrarea companiei publice pe care o conduce • Directorul Ecopiata Iasi este tras la raspundere de primarul Mihai Chirica dupa ce s-a descoperit ca acesta era implicat in inchirierea in conditii ilegale a spatiilor din patrimoniul public • Seful pietelor din Iasi, Cristi Starica, este implicat intr-un dosar de evaziune fiscala care se afla pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi



Cristi Starica, seful pietelor din Iasi, este pe cale de a-si pierde functia dupa gravele nereguli descoperite in ultima perioada la Ecopiata SA Iasi, firma Primariei Iasi care se ocupa cu administrarea pietelor agroalimentare si a bazarului din oras. Cu o ancheta aflata in plina desfasurare care priveste un dosar de evaziune fiscala in cadrul Ecopiata SA, Cristi Starica este tras de urechi de primarul Mihai Chirca dupa ce s-a descoperit ca spatiile Ecopiata au fost inchiriate in conditii ilegale catre diverse firme private.



Primarul Mihai Chirica a aratat ieri ca este obligatorie o inventariere cat mai rapida a spatiilor publice din Iasi pentru ca multe dintre acestea sunt folosite in mod ilegal. Asa se intampla si in cazul spatiului detinut la Piata Independentei din Iasi, acolo unde spatiul destinat prin acte unei piete agroalimentare a fost inchiriat catre un supermarket al unei companii private. "La Ecopiata SA am gasit ca au inchiriat la Profi un spatiu care trebuia sa fie de fapt piata agroalimentara, ceea ce contravine contractului de delegare pe care l-am semnat in cadrul Consiliului Local", a spus primarul Mihai Chirica.



Edilul a mai anuntat ca la nivelul Primariei Iasi se va infiinta Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat pentru ca toate suprafetele din domeniul public sa fie inventariate. "Trebuie facuta evidenta tuturor suprafetelor de teren pe care le detin tot felul de persoane fara acte in regula. Este vorba despre zeci de mii de bucati de terenuri, cladiri, parcele si cai de acces care au fost imprejumuite intre timp si transformate in cvasi-proprietati private si care, in loc sa aduca bani in bugetul municipiului Iasi, nu ne aduc niciun folos", a mai spus edilul Iasului.



Ancheta penala pentru evaziune fiscala



O ancheta de proportii este realizata in cadrul Ecopiata SA, firma Primariei Iasi care se ocupa de administrarea pietelor agroalimentare si a bazarului condusa de Cristi Starica. Anchetatorii cerceteaza mai multe fapte de coruptie ale angajatilor Ecopiata SA care au primit ani de-a randul spagi de la comercianti.



Dosarul deschis pentru fapte de coruptie de catre Inspectoratul de Politie Judetean Iasi inca din toamna anului 2015 a fost inaintat recent catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi si se anunta decapitari masive in administratia publica locala dupa numeroasele scandaluri in care a fost implicat Cristi Starica.







Cum functiona fabrica de produs bani Strategia prin care acestia au reusit sa se imbogateasca, in dauna micilor comercianti este cat se poate de simpla, fara metode complexe, fiind facuta chiar sub ochii cetatenilor. Concret, sutele sau chiar miile de mici comercianti din pietele agroalimentare sunt taxati de angajatii Ecopiata cu o anumita suma, insa primesc bonuri fiscale cu o valoare de aproape patru ori mai mica. Mai exact, taxa platita pentru o taraba este de 20 de lei, in vreme ce bonurile fiscale au o valoare de doar 5 lei.

Cercetarile au pornit in urma unor dezvaluiri facute de reporterii BUNA ZIUA IASI, iar politistii locali au demarat un control de amploare in Piata Alexandru cel Bun. Ca sa fie sigur ca nu este furat de proprii angajati, seful Ecopiata, Cristinel Starica, le oferea taxatorilor un numar fix de bonuri, cu conditia sa ii returneze o suma de trei ori mai mare fata de valoarea totala a bonurilor. Astfel, Starica avea siguranta ca nicio mana nu mai fura din banii deja furati de la comercianti.



Seful Ecopiata, Cristinel Starica, este unul dintre cei mai fideli acoliti ai lui Gheorghe Nichita, despre care s-a spus ca transporta "sacii de bani" ai fostului baron PSD de Iasi. Acesta a intrat de mai multe ori in vizorul anchetatorilor, insa prin influenta "patronului sau spiritual", a scapat basma curata de fiecare data. Cristinel Starica nu a fost de gasit pentru a comenta evaziunea desfasurata in firma pe care o coordoneaza.



Mafia patronata direct de seful Ecopiata aduce venituri uriase si din contractele semnate cu diverse firme publice, iar asta nu se intampla decat in dauna comerciantilor, care sunt nevoiti sa ridice preturile produselor pentru a putea acoperi "spagile" oferite salariatilor Ecopiata. Victimele colaterale sunt aici cetatenii Iasului pentru ca, automat, trebuie sa scoata din buzunar mai multi bani pentru a-si face cumparaturile in piete, iar supravaloarea pusa pe toate produsele, prin metode evazioniste, ajunge direct la mafia pietelor.







Pe langa evaziunea fiscala cu bonuri, angajatii Ecopiata SA au fost acuzati ca solicita diverse sume de bani sau bunuri de la comercianti pentru ca acestia sa-si poata vinde produsele in pietele agroalimentare.

Sefii Ecopiata primeau spagi de 20 milioane pe zi in fiecare piata



Conform unor informatii neconfirmate oficial, sefii Ecopiata SA adunau fiecare cate 2.000 lei pe zi din fiecare piata agroalimentara. Se pare ca acest lucru se intampla in fiecare zi, la scara larga, in toate pietele din municipiu, insa putini sunt acei comercianti care sunt dispusi sa recunoasca de frica sa nu-si piarda locurile din piete, mai ales ca majoritatea sunt speculanti si intermediari, si nu producatori agricoli. Numai in piata ACB sunt 500 de tarabe, iar un calcul simplu arata ca un taxator Ecopiata, care da bon de cinci lei pentru 500 de comercianti poate baga in buzunar, in fiecare zi, cate 7.500 de lei.



De precizat ca, in Iasi sunt amenajate 6 piete agroalimentare, iar daca ar exista o medie de 500 de tarabe pentru fiecare, sumele incasate zilnic prin evaziune sunt de-a dreptul impresionante - 45.000 lei in fiecare zi. Daca luam in calcul faptul ca nu toate pietele sunt la fel de mari si ca mai sunt zile in care acestea sunt inchise sau incomplet inchiriate, putem estima ca lunar se produce un prejudiciu de macar 7-8 miliarde de lei vechi. Vorbim astfel, intr-un an de zile, de o suma fabuloasa de aproximativ 80 miliarde de lei vechi.



Cristi Starica, directorul Ecopiata SA Iasi, nu a putut fi contactat pana la inchiderea editiei.