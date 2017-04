Un inginer chinez s-a casatorit cu o femeie-robot pe care a construit-o el insusi - FOTO

Zheng Jiajia, un inginer chinez expert in inteligenta artificiala, s-a casatorit cu o femeie-robot construita de el insusi. La ceremonie au participat mama sa, prieteni si colegi de facultate, relateaza Agerpres. Casatoria nu are valoare legala, avand in vedere ca uniunile intre oameni si androizi nu sunt inca prevazute in legislatia chineza.Ceea ce nu inseamna ca nu a fost mai putin pompoasa, incluzand un banchet, cadouri si traditionalul voal rosu de mireasa tipic pentru casatoriile traditionale in aceasta cultura orientala.

Mireasa, fabricata de Zheng in 2016, se numeste Yingying, si potrivit mirelui, are 31 de ani si a inceput o relatie cu el in urma cu doi ani. Zheng, care nu mai avea iubita de multi ani, a optat sa-si construiasca viitoarea sotie dupa ce familia si prietenii au facut in ultimul timp presiuni asupra lui ca sa se insoare, noteaza presa locala.

Inginerul, care a lucrat multi ani la compania multinationala Huawei iar in 2014 si-a deschis propria firma, a asigurat ca va trai alaturi de Yingying pana cand moartea — sau problemele de baterie — ii va desparti.