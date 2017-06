Un jucator de la Dinamo ajunge la Poli Iasi. Pe cine a adus Flavius Stoican la echipa din Copou

Noul antrenor al celor de la CSM Poli Iasi, Flavius Stoican, i-a solicitat conducerii sa-l ia pe fiul fostului sau coleg de la Dinamo, Florentin Petre, iar clubul a fost de acord sa-i plateasca integral salariul. Patrick Petre va fi astfel cedat pentru un an, sub forma de imprumut, de la Dinamo la CSM Poli Iasi.

Vesti tot mai bune pentru CSMS Iasi. Echipa din Copou a reusit astazi sa-i aduca lui Flavius Stoican al patrulea fotbalist. Este vorba despre Patrick Petre, fotbalist care va pleca de la Dinamo sub forma de imprumut pentru urmatorul an de zile. Patrick Petre are 20 de ani si in 2016-2017 a fost pe teren de 14 ori, dintre care de 3 ori ca titular. El a marcat de doua ori pentru "caini", o data in Cupa Ligii, contra Stelei, si o data in Cupa Romaniei.

Pe Patrick Petre l-a vrut si Sepsi Sf. Gheorghe, club care l-a avut imprumutat si pe Olteanu de la Dinamo, insa propunerea noii promovate nu a fost acceptata de Dinamo. Echipa care va participa pentru prima data in Liga 1 ar fi fost dispusa sa achite doar 50% din salariul jucatorului, care se ridica la 2.500 de euro lunar. Ultimul scandal in care s-a aflat Patrick e cel legat de prezenta intr-un casino, unde a fost filmat de suporteri ai rivalilor, iar imaginile au ajuns pe facebook. Evenimentul l-a scos din sarite chiar si pe Ionel Danciulescu, omul care l-a sprijinit constant in ultima perioada. "Nici nu l-am mai sunat sa-l cert, sa-i spun ca-si face singur rau prin astfel de stiri care apar despre el. Mi-ar fi raspuns ca era in timpul liber", a reactionat "Danciu", extrem de deranjat.

Si, dupa cum se stie, nu a trecut mult nici de la incidentul petrecut la nationala Under 21, cand selectionerul Isaila l-a trimis acasa din Spania, impreuna cu Nedelcearu, Dudea si Vlad Olteanu din cauza bauturii.

Pe langa imprumutul lui Patrick Petre, iesenii au mai perfectat trei transferuri pana acum. Primul a fost portughezul Bernardo Tengarrinha, fost capitan al lui Boavista Porto, urmat de Tito Fernando da Silva Pinto, un atacant brazilian, in varsta de 28 de ani, adus de la Confianca, locul 6 in liga a treia din Brazilia. In cursul zilei de vineri, iesenii au ajuns la un acord cu Luis Carlos Almada Soares Platini.

sursa: Digi Sport