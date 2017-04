• In clinica unde s-a intamplat totul a fost solicitata si echipa de interventie de la firma care asigura paza spitalului • Managerul unitatii medicale a intervenit imediat • Medicii din clinica sunt revoltati



terapie intensiva, dupa o interventie complicata, decedase de putin timp si membrii familiei erau extrem de suparati. Vroiau sa stie de ce a murit.



Medicul de garda a incercat sa le explice ca s-a facut tot ce s-a putut pentru salvarea pacientului, dar rudele nu s-au calmat. Inima barbatului nu a repornit, dupa zeci de minute de resuscitare. Rudele pacientului l-au agresat fizic si verbal pe medicul de garda. Colegii au cerut imediat ajutorul agentului de paza. Prezenta acestuia in sectie nu a potolit rudele infuriate. Agentul de paza a solicitat intariri si dupa cateva minute, un alt coleg si-a facut aparitia in spital, reusind sa-i scoata afara pe apartinatorii pacientului decedat.



Ce i-a revoltat pe apartinatorii pacientului decedat



Barbatul care a decedat a fost operat in urma cu trei zile la Clinica de chirurgie vasculara din cadrul Spitalului Sf. Spiridon. Pacientul a fost operat chiar de seful clinicii, dr. Radu Popa. Pacientul era internat de 3 zile la terapie intensiva, evolutia starii de sanatate a acestuia fiind nefavorabila si datorita multiplelor afectiuni cronice de care suferea.



"Pacientul a fost operat de anevrism de aorta si se afla de 3 zile in ATI. Operatia a reusit, dar au aparut complicatii pe fondul afectiunilor cronice pe care le avea pacientul. In clinica a fost internat un pacient diagnosticat cu SIDA si tuberculoza si s-au luat masuri pentru a proteja pacientii. S-a izolat pacientul cu SIDA si TBC, iar ceilalti bolnavi au fost transferati in alte saloane din Clinica ATI, pentru a fi protejati. Apartinatorii pacientului care a decedat au acuzat medicul de garda ca acesta a murit din cauza ca a fost mutat in alt salon. Apartinatorii au fortat intrarea in clinica si au agresat verbal si fizic medicul de garda. Erau vreo cinci membri din familia respectiva. S-a facut absolut tot ce era necesar pentru a salva acest pacient. Agresarea fizica sau verbala a personalului medical nu este permisa. Intr-un fel, membrii familiei au intrat abuziv in clinica. Intelegem suferinta acestora, dar noi trebuie sa protejam viata bolnavilor si a personalului medical", a declarat ec. Ioan Barliba, managerul Spitalului Sf. Spiridon.



Managerul spitalului a luat masuri de urgenta



Ieri dimineata, sefa Clinicii ATI a avut o discutie cu conducerea spitalului si a inmanat managerului un referat din partea colegilor, revoltati de ceea ce s-a intamplat. Dupa acest incident, care se putea transforma intr-o tragedie, conducerea unitatii medicale a luat imediat masuri.



"Accesul apartinatorilor in sectiile ATI si in anumite zone din UPU va fi restrictionat. Noi am instalat un sistem de acces in clinici pe baza de cartela. Un pacient internat in ATI va fi vizitat doar de un singur membru al familiei care nu va stationa mai mult de 10 minute la patul bolnavului. Pacinetul va decide cine este persoana care doreste sa-l viziteze, iar daca bolnavul nu este constient atunci va fi permis numai accesul rudelor de gradul intai. Vor exista nemultumiri din partea apartinatorilor, dar acestia trebuie sa inteleaga ca altfel nu se poate. Nu putem permite in ATI sa intre cate 4-5 persoane la un bolnav si sa stea acolo cat doresc", a precizat managerul Ioan Barliba.



Exista o lege care prevede pedepsirea agresorilor cadrelor medicale cu inchisoare, dar, de cele mai multe ori, vicitmele nu depun plangere impotriva agresorilor. Potrivit unui studiu, unitatile de primire urgente sunt scena celor mai multe agresiuni ale pacientilor sau rudelor acestora asupra personalului medical.