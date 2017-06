Un medic italian a socat lumea: Leacul super simplu care trateaza cancerul

Cancer

In opinia medicului italian Tulio Simonchini cancerul nu este altceva decat o ciuperca care poate fi eliminata cu ajutorul unei substante pe care toata lumea o are in casa. Doctorul Simonchini a folosit aceasta metoda despre care spune ca este 100% eficace, pentru a vindeca mii de pacienti care sufereau de diverse forme de cancer.

Terapia nu este periculoasa deloc si, sa recunoastem, nu ai nimic de pierdut. Realitatea dureroasa este ca tot mai multe cazuri de cancer sunt, cumva, conectate cu esecul oncologiei.

„Trebuie sa admitem ca oncologia moderna este, cumva, incapabila sa raspunda intrebarilor pe care suferinzii de cancer le au. Este datoria noastra morala si etica sa gasim un tratament eficace pentru cele mai grele si mortale boli existente in prezent”, a declarat Dr. Simonchini.

Cancerul este o ciuperca

„Cu 100 de ani in urma, exista o teorie conform careia cancerul este cauzat din functionarea deficitara a genelor, ceea ce inseamna ca boala este intracelulara. Cu toate acestea, in opinia mea, cancerul este o infectie fungica, dar si un fenomen celular special”, a declarat Dr. Simonchini. Spusele sale au socat lumea medicala.

Candida

In lumea plantelor carcinomul este cauzat de infectiile fungice si acelasi lucru se intampla si in cazul oamenilor. Fungii contin tumori, lucru demonstrat atat in studiile vivo cat si cele in vitro. Totusi, oamenii de stiinta considera ca ei se dezvolta numai dupa aparitia bolii. In schimb, Dr. Simonchini crede ca fungii se afla acolo inainte – ca de fapt ei creeaza cancerul, slabesc sistemul imunitar si apoi ataca intregul organism. Orice tip de cancer este cauzat de ciuperca candida, lucru confirmat de cateva studii, iar structura sa histologica este rezultatul masurilor defensive impotriva invaziei. Odata cu trecerea timpului, tesuturile slabesc si obosesc asa ca incep sa produca celule neidentificate. Potrivit doctorului Simonchini, cancerul este „un ulcer” in care celulele deformate se strag si formeaza colonii.

Bicarbonatul de sodiu

Medicamentele antifungice obisnuite sunt ineficiente impotriva cancerului intrucat ataca doar celulele aflate la suprafata. Infectia principala este mai puternica decat o singura bacterie, acesta fiind motivul pentru care infectiile fungice dureaza atat de mult. „Am descoperit ca singurul lucru care ataca aceste colonii de fungi – pentru cancer este bicarbonatul de sodiu si tinctura de iod este cea mai buna substanta pentru cancerul de piele”, sustine Dr. Simonchini. Multe studii au confirmat actiunile intracelulare ale bicarbonatului de sodiu impotriva cancerului.

Tratamentul

„Am folosit tratamentul timp de 20 de ani pentru a-mi vindeca pacientii. Multi dintre bolnavi s-au vindecat complet chiar daca alti doctori nu le-au dat nicio sansa. Cea mai buna modalitate de a elimina o tumoare este sa o faci sa intre in contact cu bicarbonatul de sodiu, care poate fi aplicat sub forma de clisma in cazul cancerului digestiv, intravenos pentru creier si tumori la plamani si inhalare in cazul tumorilor aflate in sistemul respiratior. Tumorile la san si cele subcutanate pot fi tratate cu perfuzie locala. Tumorile care ataca organele interne pot fi tratate prin injectarea in artere a bicarbonatului de sodiu, insa este important sa tratezi fiecare tip de cancer cu doza potrivita”, a explicat Dr. Simonchini. Apoi continua: „In timpul tratamentului este important sa stii ca toate celulele tumorale se refact in 3-4 zile si mor in 4-5 zile, asa ca tratementul ar trebui sa dureze cel putin 6 zile. Apoi ar trebui repetat pentru 4 cicluri si nu are alte efecte secundare in afara de slabiciune si sete. In cazul cancerului de piele ar trebui sa freci locul afectat cu 0,7% tinctura de iod de 20-30 de ori pe zi. Dupa aceea, tumoarea nu o sa recidiveze”, a mai adaugat Dr. Simonchini.

Iata principalele simptome ale infectiei cu candida:

– oboseala cronica

– tulburare compulsiv obsesiva;

– anxietate si iritabilitate;

– ceata mentala si ameteala;

– tulburari cronice ale pielii;

– afectiuni cronice digestive;

– schimbari de stari emotionale

– pofta de dulce si de amidon.

Tratementul si preventia cu infectiile cu candida

Dezvoltarea fungica ar trebui urmarita cu atentie. Lasata netratata, candida poate cauza simptome ce mimeaza alte boli si poate cauza perforarea intestinelor. In acest fel proteina va ataca globulele rosii. Pentru a preveni alte probleme trebuie ca mai intai sa elimini alimentele ce hranesc candida: zaharul si amidonul. Ceea ce inseamna ca trebuie sa scoti pentru o vreme din alimentatie painea, dulciurile, pastele si orezul. Alege fructele crude si legumele fierte, sau seminte de grapefruit. Si, confrom Dr. Simonchini, folosirea bicarbonatului de sodiu care se gaseste in orice farmacie.

Cum functioneaza terapia

Bicarbonatul de sodiu creste alcalinitatea sangelui, lucru ce distruge fungii. Bicarbonatul de sodiu dezintegreaza rapid tumoarea.

In cazul cancerului la stomac, rectal, la colon sau oral, ai nevoie de 1 lingura de bicarbonat de sodiu intr-un pahar de apa si sa bei in fiecare dimineata si seara timp de o luna. In cele mai multe cazuri este de ajuns sa elimini tumoarea. Terapia ar trebui sa dureze 3-4 saptamani si nicio zi in plus. Dr. Simonchini recomanda si folosirea injectiilor intravenoase. Infectiile fungice vaginale sunt principalele vinovate pentru declansarea cancerului cervical si tumorilor vaginale. Pentru a trata aceasta problema pacientele trebuie sa se spele cu o solutie formata din 2l de apa filtrata si 2 linguri de bicarboonat de sodiu. In acest fel, infectia cu fungi va fi eliminata si, in acelasi timp, va fi prevenita o alta infectie.