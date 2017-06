Un membru al Familiei Regale a Romaniei isi lanseaza o carte la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National Moldova (CMNM) Iasi programeaza marti, 20 iunie 2017, de la ora 17:00, evenimentul dea cartii-"Povestea Castelului Peles", scrisa de Alteta Sa Regala (ASR) -al Romaniei.Evenimentul va avea loc in Sala Henri Coanda a Palatului Culturii din, in prezenta- Principele Radu al Romaniei. Prezentarea cartii va fi urmata de o sesiune de autografe."Castelul Peles este o capodopera a arhitecturii secolului al XIX-lea. O adevarata galerie, in care se reunesc mari curente si tendinte din pictura, sculptura si arte decorative. Un loc incarcat de istorie, care a gazduit capete incoronate si artisti vizionari. Resedinta a creatorului Romaniei moderne, Regele Carol I, Castelul Peles este expresia ultima a dorintei de afirmare si legitimare a poporului roman intre natiunile moderne ale Europei. Cum orice castel are o poveste, se cuvenea sa aiba si Pelesul una, iar aceasta este dezvaluita chiar de unul dintre membrii Familiei Regale. Erudita, minutioasa, adeseori inedita, superb ilustrata, «» este cea mai izbutita monografie de pana acum a acestui fascinant si glorios simbol al Romaniei", au aratat organizatorii de la CMNM.