O persoana a murit si alte 20 au fost ranite intr-un accident cu balon cu aer cald in Cappadocia, centrul Turciei, duminica dimineata, a transmis postul privat local NTV. Conform primelor informatii, balonul a lovit niste fire electrice din cauza vanturilor puternice, in timpul aterizarii, informeaza AGERPRES. A fost lansata o ancheta in acest caz.