UMF Iasi 1



"Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi a marit taxele de scolarizare ale studentilor, fara ca acestia sa fie consultati.

Reprezentantii studentilor in Senat au votat in unanimitate PENTRU majorarea taxelor. Niciun vot impotriva.

De asemenea, conducerea UMF doreste ca prezenta la cursuri sa devina obligatorie, iar absentele sa se plateasca.

Intre timp, manualul de rezidentiat are aceleasi erori si perle, materialele de studiu lipsesc cu desavarsire, iar coruptia este in floare, in ciuda unor anchete ale DNA.

MIERCURI, de la ora 11 ne vedem pe esplanada la UMF ca sa transmitem conducerii UMF un mesaj CLAR:

1. NU dorim majorarea taxelor de scolarizare. Universitatea ne seaca indeajuns de mult buzunarele, iar taxele pe care platim nu se reflecta in calitatea actului educational.

2. NU dorim introducerea prezentei obligatorii la cursuri si taxarea absentelor.

3. Ne-am saturat de coruptie! Dorim eliminarea coruptiei din UMF Iasi si incurajam studentii sa denunte cazurile de coruptie (dare si luare de mita, favouri etc.).

Ii asteptam la protest si pe viitorii studenti ai UMF, elevii de astazi!

La protest vom aduce socata si ceai rece de menta!

Ne-am saturat de coruptia universitara!

Studentii din UMF rezista!", se arata in mesajul oficial transmis de Liga Studentilor IASI.

Liga Studentilor IASI organizeaza un protest miercuri, 21.07.2017, incepand cu ora 11:00 impotriva deciziilor luate de conducerea UMF, fara ca studentii sa fie consultati.