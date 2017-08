Un nou concurs dedicat pompierilor din tara are loc la Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In aceste zile, pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Copou se desfasoara odedicata pompierilor din cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta din tara. Este vorba de Etapa Nationala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste dedicate angajatilor. Festivitatea de deschidere a avut loc ieri in prezenta prefectului"Iasul gazduieste pâna vineri etapa finala a concursurilor serviciilor profesioniste pentru. La competitie participa 12, reprezentând Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta din judetele Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Bucuresti, Calarasi, Ialomita, Iasi, Neamt, Sibiu, Suceava si Tulcea. Am luat parte la festivitatea de deschidere a concursului pentru a le ura succes participantilor. De pregatirea pompierilor depinde de multe ori viata si integritatea bunurilor cetatenilor, ceea ce face din aceste competitii o componenta esentiala a pregatirii salvatorilor de vieti. În cadrul unor concursuri, precum cele organizate în aceste zile, cetatenii îi pot vedea în actiune pe angajatii inspectoratelor pentru situatii de urgenta si pot aprecia cu ochii lor gradul de pregatire al echipajelor de pompieri", a spus prefectul Marian Serbescu.