Un nou EVENIMENT TRAGIC! Cel putin 81 de persoane au fost RANITE!

Inca un accident feroviar face victime. Dupa impactul violent cu un camion care trecea calea ferata, trenul a deraiat, miercuri dimineata, in nordul Indiei, iar 81 de persoane sunt ranite, dintre care patru in stare foarte grava!

Cel putin 81 de persoane au fost ranite miercuri in urma deraierii unui tren in nordul Indiei, la numai cateva zile dupa un accident similar produs in aceeasi regiune si soldat cu peste 20 de morti, informeaza DPA, citata de Agerpres.

Douasprezece vagoane ale trenului Kaifiyat Express, care se indrepta spre New Delhi, au deraiat in apropiere de localitatea Auraiya, din statul indian Uttar Pradesh, dupa ce trenul a lovit un camion care traversa calea ferata.

Dintre cele 81 de persoane ranite in accident, patru sunt in stare grava, a declarat judecatorul districtual din Auraiya, Jai Prakash Sagar.

Purtatorul de cuvant al companiei feroviare indiene, Gaurav Bansal, a afirmat ca doar 43 de pasageri au fost raniti. El a explicat acest bilant prin faptul ca nu a fost luati in calcul ranitii transportati la spitalele locale de catre rude sau pe cei care au primit primul ajutor la locul accidentului.

Bansal a mentionat ca accidentul s-a produs din cauza ”trecerii neautorizate a caii ferate de catre o autobasculanta, printr-un loc unde nu exista niciun punct de trecere sau bariera”.

''Mecanicul de locomotiva a fost nevoit sa franeze si a facut tot posibilul, dar trenul avea viteza. Impactul violent a facut ca vagoanele sa sara de pe sine. Mecanicul a fugit de la locul accidentului, dar vom deschide actiune penala contra lui pentru neglijenta si periclitarea vietii pasagerilor nostri'', a declarat Gaurav Bansal.

Luni, patru membri ai conducerii companiei de cai ferate au fost suspendati, dupa un accident feroviar soldat cu cel putin 20 de morti si peste 100 de raniti, tot in statul Uttar Pradesh.

In luna noiembrie, un accident inregistrat in acelasi stat s-a soldat cu 149 de morti, acesta fiind cea mai grava tragedie feroviara din India in ultimii cinci ani.

Principalele cauze ale accidentelor de tren din India sunt vechimea locomotivelor si a vagoanelor si intretinerea deficitara a echipamentelor de rulare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.