Un nou proiect depus de parlamentarul iesean Tudor Ciuhodaru: "Inchisoare pentru cei care agreseaza medicii"

Parlamentarul iesean Tudor Ciuhodaru, de profesie medic, propune un proiect de lege menit sa sara in ajutorul tuturor cadrelor medicale. Proiect este impotriva celor care agreseaza medicii. Acestia risca puscaria, iar faptele lor vor fi incadrate la ultraj. Este o solutie care trebuie luata de urgenta pentru ca statisticile arata o situatie ingrijoratoare: 4 din 5 cadre medicale au fost cel putin o data agresate

Cazurile pe care le relateaza presa aproape in fiecare zi trebuie sa inceteze. "La ora actuala este nevoie de a face o plangere si sa te duci prin instante sa-ti cauti dreptatea. Sunt multe situati in care lucrurile au scapat de sub control", mai spune Tudor Ciuhodaru.