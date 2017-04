Un nou razboi intre Florin Prunea si Mihai Chirica! Primarul l-a pus la punct pe presedinte

Florin Prunea

Atacul fara precedent al luila adresa autoritatilor dinnu a ramas fara o reactie din partea primarului, care i-a dat o replica destul de acida presedintelui clubului de fotbal, desi a încercat sa pastreze si un echilibru.a explicat de ce se întarzie plata banilor alocati clubului, care ar trebui sa fie virati de Fundasi Sportul Iesean."Ii cunosc oarecum caracterul lui Florin Prunea, dar nu ma supar de fiecare data din cauza aceasta. In principiu, cei de laau dreptate, dar nu e vina mea. Fundatia, structura care finanteaza sportul în municipiul Iasi, are bani în cont, urmeaza doar sa îi vireze. Dar un coleg de la alta institutie s-a trezit sa vorbeasca despre o cercetare penala DNA pe tema fundatiei si normal ca l-a speriat pe directorul de acolo, de nu mai pune mana pe pix. Nu cred ca e vorba de o cercetare în domeniu, care sa vizeze vreo ilegalitate, pentru ca toate se petrec sub spectrul legii, nu cred ca e o problema", a declarat Mihai Chirica, în cadrul emisiunii "Digi Sport Matinal".Vezi si: Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - FC Botosani, scor 2-1 - GALERIE FOTO "Speram sa apara cat mai repede si sponsori, poate si alte institutii. Noi am vazut un pas înapoi în ceea ce priveste sprijinirea fotbalului de catre alte institutii. Noi ramanem la fel, am pastrat sume de bani pentru finantarea clubului", a adaugat Mihai Chirica. Dupa interventia primarului Mihai Chirica, la Digi Sport Matinal, Florin Prunea a revenit la sentimente mai bune fata de acesta. Presedintele lui CSM Poli a reusit sa dialogheze cu edilul în cadrul emisiunii si chiar a stabilit o noua întalnire cu el, pentru a discuta despre viitorul clubului. ”Suntem vecini de case. Eu, acum, ma uit la el în casa.Vezi si: Eroul Iasului din ultimele meciuri! Catalin Stefanescu si-a propus sa dea 6-7 goluri pentru Poli in acest sezon Vezi si: Saptamana de foc pentru CSM Poli Iasi! Florin Prunea: "Trebuie sa obtinem punctaj maxim" Clubul asta nu-l conduce Nichita. Clubul asta îl conduce Florin Prunea. Mi-ati dat mana libera, am avut o discutie înainte de a ajunge primar. Aveti pe langa dumneavoastra, niste no name-uri, care n-au facut nimic în viata lor si daca pleaca din Iasi se ratacesc. Aceasta echipa pleaca în deplasare cu doua zile înainte, ca sa odihnim jucatorii. Daca aveti întrebari sa-mi puneti, ma întrebati personal. Singura persoana competenta din Iasi care poate conduce aceasta echipa este Sorin Boca. Restul, no name-uri, spagari. I-am dat afara de la club, oameni mici! Ii datorez enorm domnului Nichita, cu el am plecat la drum ca presedinte de club. Ii multumesc pentru sprijin. si dumneavoastra va multumesc, dar pana în momentul în care ati ajuns primar. Dupa aceea, nu pot sa înteleg de ce, dupa cele mai bune rezultate din istoria Iasiului, echipa aceasta nu a mai fost finantata. De ce, acum doua zile, domnule primar, m-ati chemat cu antrenorul, si dupa nu ne-ati mai primit. Macar, respectati-ne meseria. Dati-ne afara, aveti taria asta si puneti pe cine vreti. Dar nu va bateti joc de un oras întreg si de Politehnica Iasi, pentru ca veti plati. Echipa asta e a iesenilor, este unul dintre brandurile orasului. N-am patit niciodata asa ceva. N-a iesit nimeni sa ia apararea acestei echipe. Am vazut politicieni care s-au luat de echipa. Un dobitoc de la liberali, ca d-aia o sa aiba 10% în Iasi si în tara, a spus sa nu mai dati bani la fotbal! Nimeni sa nu iasa... nici de la Fundatia Sportului Iesean, nici de la Consiliul Director... Am ramas singur cu antrenorii si cu jucatorii. Niciun leu finantare, de patru luni. Anul trecut, a fost cea mai mica finantare de cand sunt eu aici, de cinci ani si jumatate. Numai prostii si minciuni. Nu e posibil sa ne chemati si sa ne tineti la usa ca pe ultimii... Nu suntem slugile dumneavoastra. Faceti ceva pentru echipa asta, indiferent cat mai stau eu, cat mai sta Neagoe. Sa va fie rusine pentru modul în care v-ati comportat cu mine si Neagoe. Asta ca de la barbat la barbat. Eram în avion si mi-a sunat telefonul. Era Voicu langa mine. Am ajuns la vestiare, echipa a iesit la antrenament, primesc mesaj cu 14:30. Dupa antrenament, eram acolo. Lasand la o parte ca e primarul orasului si noi suntem slugi, dar cum e posibil asa ceva?! Mi-a fost rusine fata de secretara de acolo. Am vrut sa bat la usa. Apoi am încercat cu mesaje... Nu se face asa ceva, nu e în regula! Chiar daca esti primar, sunt relatii de respect între oameni”, a tunat Florin Prunea la conferinta de presa. Mi-e rusine, sunt jucatori straini. Golubovic n-a luat un leu, n-are bani de mancare, îl dau afara din casa. N-am avut sa-i dau bani baiatului, macar 320 de euro sa-si plateasca din chirie. Nu pot, înnebunesc atunci cand vad comune si sate cu echipe de fotbal. Copiii de aici au batut Viitorul, la ambele grupe. Vad 12 echipe la LPS cum împart terenul ca sa-si faca antrenamentele... Un singur teren de antrenament în al doilea oras al tarii. Nichita m-a încercat de 30 de ori, dar am fost corect si aveam cu cine sa vorbesc”, a declarat Florin Prunea, sambata seara.Fostul portar este convins ca echipa va încheia sezonul, chiar si în aceste conditii, însa sustine ca sansele care ea sa supravietuiasca din vara sunt extrem de meci: ”Indiferent de ce fac ei, echipa aceasta nu va muri. Noi trebuie sa lasam echipa asta cat mai sus. Daca la vara se continua asa, echipa asta n-are cum sa înceapa campionatul. Se aduna datorii, iar rata din televiziune se duce...”, a adaugat Prunea.