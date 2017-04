Un nou scandal diplomatic in care este implicata Romania! De ce ne acuza Serbia

Romania si Bulgaria, state membre NATO, au blocat transferul unor avioane militare ruse de tip MIG-29 in Serbia, obstructionand temporar concretizarea unui acord in domeniul apararii intre Belgrad si Moscova, afirma surse citate de presa sarba. Potrivit unor surse, Romania si Bulgaria nu au permis survolul avioanelor MIG-29 pe care Rusia le ofera Serbiei. In acest context, avioanele de vanatoare ar urma sa fie demontate, iar partile componente vor fi transportate cu aeronave-cargo in Serbia, unde vor fi reasamblate.

In decembrie 2016, Serbia a anuntat achizitionarea a sase avioane de vanatoare ruse MIG-29 si negocierea cumpararii din Rusia a unor sisteme de rachete Buk, potrivit Mediafax.