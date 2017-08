Un scandal in toata regula e pe cale sa se declanseze in structura de protectie a statului roman cu reverberatii puternice in zona Administratiei Prezidentiale si nu numai. Ofiteri ai SPP care au fost anchetati sau chiar sunt sub ancheta ONU au fost retrasi in tara si dispusi in dispozitivele de protectie ale presedintelui Klaus Iohannis si al Laurei Codruta Kovesi, procurorul-sef al DNA. La asta se adauga si suspiciunile privind actiunile unor ofiteri din dispozitivul de protectie prezidential - acelea ca s-ar ocupa si cu alte actiuni in afara celor care tin strict de protectie.





”... seful statului are tot dreptul sa afle care este „smenul” cu cele patru sepepiste care lucreaza 24 cu 72 si au fost plantate chiar in anticamera biroului prezidential, stand toata ziulica, datorita pozitiei strategice, cu ochii pe cele doua secretare din aceeasi incapere. Asta desi punctul oficial de acces control al SPP se afla pe hol, asa cum este normal. Numai ca uite ca s-a reusit si introducerea unor sepepiste, sub varii pretexte, chiar in „zona zero” a activitatii presedintelui, acolo unde acestea chiar nu aveau ce cauta! ... suspiciunile de „capusare” a presedintelui Romaniei sunt intarite si de „Operatiunea Bogdan”, asupra careia, de asemenea, Iohannis trebuie sa afle adevarul. Si sa intrebe pe sleau daca, intr-adevar, seful SPP cel mostenit de la Traian Basescu a avut grija sau pur si simplu asa s-a nimerit, cu toate ca la acest nivel nimeni nu prea mai crede in coincidente atat de stranii, ca exact in „inelul 1” de protectie al sefului statului sa fie ofiteri „legendati” ca fiind unii cu probleme. Si de care, in mod normal, orice demnitar s-ar feri cat ar putea.”, sustine jurnalistul Catalin Tache in National.

Potrivit acestuia conducerea SPP nu aar fi informat Administratia prezidentiala cu privire la ofiterii care desi sunt in Garda prezidentiala sunt sub ancheta oficialilor ONU pentru diferitele probleme din misiunile externe. Ofiteri cu astfel de probleme ar fi fost si in apropierea procurorului-sef al DNA. In aceste conditii se creaza bula suficienta pentru ca astfel de oameni sa fie foarte usor ”prelucrati”, sustine jurnalistul.

”Cum Serviciul de Protectie si Paza executa, de multa vreme, misiuni externe in care exercita protectia mai ales a unor inalti demnitari din „zonele de foc” ale omenirii , visul oricarui sepepist este sa fie cooptat in astfel de activitati. Atat pentru CV-ul profesional, cat si pentru aspectul financiar, unul deloc de neglijat. Insa nu despre modul cum ajung unii dintre acestia in misiunile externe si cum pe o anume filiera se da prima solda „paraindarat” este vorba acum, ci de faptul ca o sesizare a Organizatiei Natiunilor Unite avea sa provoace frisoane la Bucuresti. Intrucat conducerea SPP era sesizata, nici mai mult nici mai putin decat de faptul ca asupra a doi dintre oamenii sai trimisi in Afganistan planau grave suspiciuni privind savarsirea infractiunii de hartuire sexuala.

Desigur, cei doi s-au intors in tara, numai ca, poate ceea ce nici Bunul Dumnezeu nu ar fi reusit, i-a iesit lui Pahontu. Care i-a „pedepsit” pe cei doi intr-un mod atat de drastic, incat i-a avansat practic pe niste posturi cheie in organigrama SPP. Astfel, unul dintre ei a ajuns aghiotant, pentru o perioada de timp inclusiv la sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Ceea ce, desigur, reprezinta un subiect fierbinte, dar nu mai putin ca parcursul colegului sau. Care este si azi langa Klaus Iohannis, fara ca seful statului sa fi fost informat despre aceasta posibila vulnerabilitate care ar putea pune imaginea sa si a Presedintiei intr-o postura deloc dorita. Sau poate de fapt aceasta se si dorea, pe langa alte „atributii specifice” din fisa postului.”, relateaza Catalin Tache.

El mai sustine ca in jurul presedintelui Romaniei a fost creata o retea de tip paianjen care sa perforeze administrativ obiectivul.

”Asa ca oamenii sai de incredere se pot lamuri rapid si daca, pe langa „Operatiunea Bogdan” si care o fi misiunea sepepistelor din anticamera, in jurul presedintelui se afla si fostul aghiotant al lui Mircea Geoana din perioada in care, pe ultima suta de metri, acesta a pierdut alegerile in urma dezvaluirii ca a fost la SOV. Si chiar daca s-a incercat „legendarea” ca paparazi ar fi reusit sa schimbe cursul istoriei, initiatii sistemului cred intr-o cu totul alta varianta. Caci, dincolo de jocurile politice subterane, increderea demnitarilor in aghiotantii lor s-a zdruncinat si mai mult dupa acest episod. Mai ales ca, spre deosebire de modul de selectare al aghiotantilor din trecut, cand, de exemplu, Adrian Nastase cerea 10-15 dosare pentru a-si alege singur ofiterii din dispozitivul de paza, acum lucrurile s-au schimbat radical. Si demnitarilor statului roman, fie ei ministri, procurori sefi, premierul Tudose si chiar presedintele Romaniei li se baga pe gat doar sepepistii trimisi si agreati de Pahontu, ca asa e procedura…”, sustine el.

In context este amintita relatarea primita la redactie prin care unui tanar ofiter i s-a cerut angajament de loialitate nu doar lui ci si familiei si prietenilor, fapt fara precedent ceea ce denota in opinia lui un anumit spirit si actiune a conducerii SPP.

