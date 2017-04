Un oficial important din Ambasada Romaniei in Ungaria, chemat sa dea explicatii la Ministerul de Externe

Ministrul de externe ungar l-a convocat pe adjunctul sefului misiunii diplomatice a Romaniei in Ungaria, care urmeaza sa ajunga marti dupa-amiaza, totul in urma poluarii raului Aries, care s-a varsat in reteaua hidrografica maghiara, potrivit StirileProtv.

Vestile sunt bune, insa, in acest sens, Administratia Apele Romane a anuntat insa ca nu exista mortalitate piscicola pe raul Aries.

In cele din urma, oficialii maghiari au spus ca este posibil ca poluarea sa nu fi ajuns deloc in raurile din tara lor