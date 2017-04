Un om de afaceri din Iasi a ajuns la spital in stare grava, in urma unui grav accident de circulatie

Iulian Gabriel Galateanu, un cunoscut om de afaceri din Iasi, care detine mai multe case de amanet, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de trafic, a pierdut controlul volanului, a patruns pe sens opus si s-a izbit puternic de un podet.

In afara comunei Muntenii de Jos, Iulian Gabriel Gãlãteanu, in varsta de 29 de ani, a pierdut controlul volanului masinei marca BMW serie7, a pãtruns pe sens opus si s-a izbit puternic de un podet. In urma impactului, acesta a ramas incarcerat si a avut nevoie interventia pompierilor pentru a fi scor dintre fiarele controsionate, a suferit rani grave si a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean Vaslui.