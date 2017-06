Un pas inainte, doi INAPOI! Ce a declarat Tudorel Toader despre arhivele SIPA

Dupa apelul de ieri al judecatorilor catre noul secretar general al Guvernului Romaniei in privinta Arhivei SIPA vine si reactia ministrului demisionar al Justitiei.

”Simple precizari:

1. Comisia pentru arhiva SIPA nu a fost constituita, prin urmare inca nu a intrat nimeni in arhiva !

2. Voi solicita CSM sa se consulte cu asociatiile profesionale, apoi sa detaseze un judecator sau procuror care, timp de trei ani, sa faca parte din comisia pentru arhiva SIPA !”, scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.

Readus la Palatul Victoria de catre Sorin Grindeanu, Victor Ponta este chestionat de judecatoarea Dana Garbovan. Subiectul fierbinte pentru magistrati este arhiva SIPA. Dana Garbovan este nemultumita de cum a tratat ministrul Justitiei, Tudorel Toader aceasta problema si se intreaba ce se va alege de SIPA in aceasta criza politica profunda.

Ce se intampla in aceste zile pe scena politica confirma, o data in plus, justetea motivelor pentru care UNJR si AMR s-au impotrivit MODULUI in care ministrul justitiei Tudorel Toader a initiat si elaborat hotararea de guvern, asumata de Guvernul Grindeanu, prin care arhiva SIPA va fi inventariata din nou. “Pe scurt, actiunea ministrului justitiei Tudorel Toader nu doar ca nu ofera nici o garantie privind lamurirea problemelor legate de actiunile si raspunderea comisiilor de inventariere ale arhivei SIPA, dar prin modul sau de actiune, lipsit de transparenta, a renascut suspiciunile ca Guvernul si majoritatea parlamentara care il sustine doresc sa foloseasca arhiva pentru santajarea magistratilor”, am spus intr-o scrisoare comuna adresata premierului Grindeanu pe data de 1 iunie 2017.

Am sustinut ca, prin neincluderea unor magistrati din comisia de (re)inventariere a arhivei SIPA, ministrul justitiei Tudorel Toader a ales “o solutie ce pare focusata pe preluarea controlului politic asupra continutului acestei arhive”. HG 410/2017 prevede ca acea comisie de inventariere va fi compusa din 5 membri: doi de la Secretariatul General al Guvernului, doi de la Ministerul Justitiei si unul de la ANP.