Un pas inapoi al sefilor UMF Iasi? Unul dintre prorectori a negociat cu studentii protestatari

prof. dr. Luminita Smaranda Iancu, pentru a-i chema pe studenti la negocieri, acesta fiind un semn clar ce indica lipsa de responsabilitate a sefilor universitatii.Pe de alta parte, studentii UMF Iasi au intocmit si un manifest care se adreseaza in mod direct conducerii institutiei de invatamant superior.

"In atentia Senatului Universitar si al Consiliului de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi

Atunci cand am decis sa sustinem examenul de admitere la UMF Iasi, cu totii am crezut in valoarea actului educational pe care aceasta institutie de traditie il promoveaza inca de la infiintare! Ajungand pe bancile facultatii am realizat, insa, ca de fapt studiem intr-un sistem educational mult prea defect, mult prea murdar, profund corupt, la un pas de colaps.

Atunci cand am pasit prima data in aceasta institutie de prestigiu am crezut cu tarie ca este un mediu academic sanatos, ca ne vor indruma cu atentie cadre didactice cu pregatire inalta si temeinica, ca vom participa la cursuri care inspira cu adevarat generatii intregi! Astazi nu reusim sa le numaram aceste caractere inalte nici pe degetele de la o mana! Acesti profesori sunt pe cale de disparitie. Specia „cititorului de slide-uri” inlocuieste fundamental elita cadrelor didactice de alta data.

Dezinteresul fata de actul educational este la cote alarmante! Coruptia infloreste in aceasta universitate, iar mirosul florilor este cel al cadavrelor in descompunere. Insa daca gradul coruptiei depaseste acoperisul acestei institutii si pare adanc inradacinat in fiecare caramida, nu acelasi lucru il putem spune despre materialele didactice: cadavrele pentru studiu la fel ca si numarul microscoapelor nu sunt suficiente pentru cei peste 700 de studenti ai unui singur an! Cartile imprumutate de la biblioteca sunt intens deteriorate si depasite! Iar dupa lucrul cu materiale biologice nu avem nici macar posibilitatea de a ne curata mainile asa incat sa plecam spre casa sanatos! Pana cand aceasta bataie de joc?

Lupta intre buget si taxa distruge orice posibilitate de a consolida prietenii trainice! Ne indemnati zilnic sa ne luptam crancen cu proprii colegi, sa ne uram intre noi, cand noi ar trebui sa fim o echipa! Ne indemnati permanent sa fim lipsiti de scrupule si sa taiem in carnea vie a colegilor nostri, a prietenilor nostri, in loc sa ne predati lectia unui comportament demn de mediul academic! Iata ca astazi suntem aici pentru a preda la randul nostru o lectie!

Stimati membri ai Senatului Universitar,

Lupta aceasta dintre noi care se transpune ulterior automat in intreg sistemul de sanatate este o uriasa problema de securitate nationala! Tratati cu ignoranta pregatirea medicilor si in loc sa ii ajutati sa isi creasca aripile, le taiati din radacina si promovati afundarea tinerilor medici in datoriile bancilor corupte! Le distrugeti si ultima sansa de a mai ramane sa profeseze acasa, in tara!

Povara taxelor de studiu este o greutate imensa pentru mii de familii. Din totalul de circa 9000 de studenti ai UMF Iasi, 5200 sunt afectati de povara cresterii taxelor de studiu. Masura este de un impact major: 58% dintre studentii UMF sunt afectati; mai bine de jumatate!

Condamnam cu fermitate lipsa totala de transparenta a UMF Iasi! Absenta consultarii studentilor este o abatere grava de la principiile integritatii universitare!

Nu studentii trebuie sa fie cei care au de suferit din cauza alocarii insuficiente de fonduri de la bugetul de stat si nu acestia trebuie sa completeze bugetul necesar din buzunarul propriu, ci universitatea are responsabilitatea de a identifica surse alternative de finantare. In acest context, atragem atentia ca UMF Iasi a subperformat in cazul raportarilor pentru finantarea suplimentara.

Noi, cei adunati astazi aici, in numele nostru si al tuturor colegilor vizati de masurile abuzive adoptate de Senatul Universitar, cerem de urgenta:

Anularea deciziei de majorare a taxelor de scolarizare. Universitatea ne seaca indeajuns de mult buzunarele, iar taxele pe care le platim nu se reflecta in calitatea actului educational. Solicitam mentinerea taxei de studiu la aceeasi valoare, de 6000 de lei atat pentru generatiile noastre cat si pentru cei ce vor veni pe bancile facultatii.

NU dorim introducerea prezentei obligatorii la cursuri si taxarea absentelor.Aceste masuri ar incalca fraudulos legislatia in vigoare: Codul Drepturilor si Obligatiilor Studentului, anexa a Legii Educatiei Nationale.

Ne-am saturat de coruptie! Dorim eliminarea coruptiei din UMF Iasi si incurajam studentii sa denunte cazurile de coruptie (dare si luare de mita, favoruri etc.). Cerem introducerea de camere de supraveghere la examenul de rezidentiat si utilizarea de tehnica care sa previna fraudarea examenelor.

Un set de masuri minime igienico-sanitare: SAPUN si hartie igienica in toate grupurile sanitare din corpurile universitatii.

Inlocuirea de urgenta a manualelor depasite cu materiale didactice avand informatiile la zi, pentru a fi utilizate in practica sanitara.

Verificarea stricta a activitatii cadrelor didactice si cresterea importantei evaluarilor cadrelor didactice realizate de studenti prin diminuarea salariilor profesorilor care nu intrunesc calificativele corespunzatoare.

Un site decent si remedierea de urgenta a tuturor problemelor platformei online! De asemenea publicarea urgenta a tuturor cheltuielilor aferente acestei platforme sever deficitare!

Schimbarea radicala a bazei de date cu grile atat in semestrul I cat si in semestrul al II-lea astfel incat sa nu mai poata fi posibila fraudarea prin copierea de grile.

Bibliografie unica pentru fiecare materie.

Asigurarea de catre universitate a tuturor materialelor didactice aferente, in special, Facultatii de Medicina Dentara, dar si a tuturor celorlalte facultati.

Sa fie pastrate examenele practice daca examenul grila nu este promovat!

Sa existe sesiune de restante si dupa primul semestru.

Asigurarea unui numar suficient de vestiare cu lacat si cheie in toate spitalele subordonate UMF Iasi, care sa acopere numarul total al studentilor UMF!

Considerarea studentilor medicinisti dupa anul 3 de studiu ca fiind PERSONAL SANITAR cu acces la toate facilitatile pentru actualul personal sanitar: acces la consultatii, realizarea de consultatii, realizarea de manevre si proceduri de catre studenti, toalete decente etc.

Prelungirea programului la secretariat la inceputul anului universitar!

Demisia studentilor reprezentati in Senatul Universitatii si a studentului reprezentant in Consiliul de Administratie, care nu au comunicat studentilor deciziile importante care ii privesc nemijlocit.

semnat,

studentii Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi

sustinuti de colegii lor din celelalte universitati iesene"