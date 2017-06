Motivul supararii edilului urbei Chindiei este ca o agentie de publicitate a filmat un videoclip chiar pe Turnul Chindiei, simbolul Targovistei. In reclama, un pitic in fundul gol sare intr-o galeata cu aripioare crocante.

Primarul a postat joi pe pagina sa de Facebook urmatoarea scrisoare deschisa:

„Scrisoare deschisa adresata KFC (Kentucky Fried Chicken)

Va adresez aceste cuvinte in calitate de primar al municipiului Targoviste, nascut si crescut in fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti.

Am fost neplacut surprins sa urmaresc clipul publicitar pe care compania dumneavoastra l-a filmat in municipiul Targoviste, in cadrul Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca, langa Turnul Chindiei. Consider ca filmarea si expunerea sunt de natura sa maculeze una dintre emblemele de secole ale orasului, punct de referinta pentru comunitate, iubit si respectat de targovisteni, de romani si nu numai. Ceea ce ati facut dumneavoastra este, in egala masura, ofensator si revoltator, iar comunitatea noastra a reactionat in consecinta, dezaproband masiv initiativa.

Nu stiu cine va sunt sfatuitorii, publicitarii, agentii din spatele acestei idei, dar ea este una total nefericita. Orasul nostru traieste si respira cultura si istorie prin toate asezamintele si monumentele sale. A fost Capitala Tarii Romanesti pentru mai bine de trei secole. Ar fi trebuit sa va documentati inainte sa produceti un clip atat de controversat.

Acest mesaj este unul de indignare fata de modul neprofesionist in care ati tratat municipiul Targoviste. Consider ca este imperios necesar sa opriti difuzarea spotului care prejudiciaza imaginea orasului nostru si sa reconsiderati modul in care va raportati la aceasta comunitate si la valorile sale pe viitor.

Ne rezervam dreptul de solicita instantei competente repararea prejudiciului de imagine pe care compania dumneavoastra l-a produs comunitatii noastre.

Daniel - Cristian Stan Primarul municipiului Targoviste”

Oricat de inedita pare fiecare noua zi in Romania, intotdeauna ziua urmatoare va aduce o stire si mai si.