Un politist a murit in timp ce juca fotbal! A cazut din picioare, iar in cel mult doua minute nu mai avea puls

Tragedie pentru un politist din Suceava: a murit intr-o sala de sport, in timp ce juca fotbal cu prietenii. Politistul avea doar 41 de ani si nimeni nu isi explica de ce a cazut brusc din picioare si si-a dat viata.

Un subofiter dein varsta de doar 41 de ani afulgerator, joi seara, in sala de sport din Paltinoasa, in timp ce juca. Viorel Nutu lucra de mai bine de zece ani la Postul de Politie Ciprian Porumbescu, insa locuia la Paltinoasa. Era casatorit si avea doi baieti, unul in varsta de 11 ani si unul de 18 ani.