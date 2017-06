Un politist din Iasi, pacalit de o batranica

Metoda "" nu mai are priza la public. La finalul saptamanii trecute, una contactat ode 84 de ani, din, sub pretextul ca fiul ei ar fi accidentat grav o tanara aflata pe trecerea de pietoni."Ar fi fost contactata telefonic de catre o persoana necunoscuta, care s-a recomandat ca fiindde politie si care i-ar fi spus ca fiul ei ar fi accidentat grav o minora pe o trecere de pietoni, mama minorei fiind dispusa sa renunte la reclamatie pentru 6.000 de lei", afirma reprezentantiiFalsul politist a fost pacalit de femeie. Aceasta pus mana pe telefon si a verificat informatia. Fiul ei a spus ca nu a fost implicat intr-un. In momentul in care autorul inselaciunii a auzit prindiscutia, a intrerupt apelul.In consecinta, s-a intocmitpentru savarsirea infractiunii de. Se fac cercetari pentru identificarea persoanei banuite.