Primarul comunei vasluiene Hoceni sustine ca trimite prin posta pungile cu gunoaie celor care le arunca la pe campurile din comuna.

Edilul afirma ca au fost situatii cand consatenii, luati prin surprindere de coletele primite prin posta, cred ca sunt ajutoare de la Uniunea Europeana si se lauda vecinilor inainte de a le deschide. Locuitorii comunei vasluiene Hoceni isi primesc acasa, prin posta, pungile cu gunoaie pe care le arunca la voia intamplarii pe terenurile virane din afara localitatilor.

Surpriza neplacuta in acest sens este facuta de catre autoritatile locale care, in urma gasirii unor indicii chiar in punga de gunoi, precum facturi la electricitate sau chitante, le expediaza prin Posta la adresele proprietarilor, scrie Adevarul.ro

"In momentul in care sunt gasite astfel de pungi, este imposibil sa nu gasim o chitanta sau factura pe numele proprietarului. De regula, nu este vorba de gunoi menajer, ci de alte deseuri, insa nu consideram normal ceea de fac. De aceea, le trimitem prin posta aceste pungi, iar oamenii se lauda catre vecini, inainte de a le desface, ca au primit ajutoare de la Uniunea Europeana. Este o metoda foarte eficienta prin care localnicii renunta, usor-usor, la astfel de practici nu tocmai corecte", a declarat primarul comunei Hoceni, Vasile Tabara.

Pe teritoriul comunei Hoceni sunt amenajate locuri speciale cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor, insa localnicii afirma ca sunt mult prea putine pentru intreg teritoriul comunei.